Logo Polizia di Stato proiettato su facciata ospedale Sant'Elia

(ANSA) - CALTANISSETTA, 31 MAG - Il logo della Polizia di Stato ieri sera campeggiava sulla facciata dell'ingresso principale dell'ospedale Sant'Elia insieme a quello dell'Asp di Caltanissetta. L'illuminazione architetturale della struttura ospedaliera, su iniziativa del direttore di presidio Benedetto Trobia, ha voluto omaggiare la Polizia di Stato in occasione dell'inaugurazione del posto di polizia di ieri mattina.

Cittadini e operatori sanitari potranno contare sui poliziotti in servizio all'interno dell'ospedale che garantiranno la sicurezza. "Finalmente riapre il posto di polizia all'interno del nostro presidio - ha dichiarato il direttore dell'ospedale nisseno, Bendetto Trobia - a tutela di tutti, operatori sanitari, pazienti e utenza. Sono felice di questa grande sinergia che si è creata con il questore Pinuccia Albertina Agnello. Siamo orgogliosi di avere inaugurato il posto di polizia che opererà dal lunedì al giovedì dalle 8 alle 20, il venerdì 8-18 e il sabato 8-14. Siamo speranzosi che questo servizio, così come dichiarato dal questore, possa essere, se necessario e ritenuto opportuno dalla stessa, implementato per poi essere operativo h24, sette giorni su sette. Prendendo spunto dalla collaborazione tra Asp e polizia di Stato ho anche lanciato un'iniziativa comune e ieri sera per qualche ora sono stati proiettati, su una delle facciate dell'ospedale, il simbolo della polizia e il logo dell'Asp di Caltanissetta a testimonianza della grande collaborazione e per omaggiare chi garantirà la nostra sicurezza". (ANSA).