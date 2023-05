Erbacce addio, da lunedì piano diserbo delle strade a Palermo

(ANSA) - PALERMO, 27 MAG - Erbacce e piante infettanti sulle strade, addio, Da lunedì sarà avviato il diserbo lungo i 600 chilometri di vie cittadine. Il programma è stato definito in un incontro tra il presidente della Rap Giuseppe Todaro e il presidente delle Reset Fabrizio Pandolfo. L'accordo, sottoscritto nella sede della Rap di via Cairoli, vedrà gli operai della Reset impegnati nella pulizia delle erbe infestanti nelle otto Circoscrizioni cittadine. Una direttiva alle due società controllate dal Comune era arrivata dal sindaco Roberto Lagalla e dall'assessore all'Ambiente Andrea Mineo. Numerose segnalazioni all'amministrazione comunale erano giunte in questi giorni da parte di cittadini con l'intento di potenziare il servizio di diserbo. L'attività sarà suddivisa per singole Circoscrizioni e ripetuta per due volte entro il mese di luglio.

"L'accordo tra le due società partecipate del Comune è teso ad avviare una nuova fase di strategie di lavoro, in modo da dare risposte sempre più puntuali alla città. Inizia così una sperimentazione di un percorso che mira anche a un coinvolgimento più forte con i rappresentanti delle circoscrizioni" afferma il sindaco Lagalla. Per il presidente della Rap Todaro "l'accordo di programma è importante non solo da un punto di vista estetico ma anche per la tutela e la salvaguardia della salute".

"La città - aggiunge il presidente della Reset Pandolfo - ha bisogno di un nuovo impulso nella gestione dei servizi. E in un momento in cui le problematiche legate ai conti e all'evasione delle tasse mettono in serie difficoltà i bilanci delle partecipate, la collaborazione tra aziende diventa fondamentale per migliorare l'attività e rendere più efficiente il nostro lavoro". (ANSA).