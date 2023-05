A Palermo laurea honoris causa a Ilaria Capua, 'grande valore'

(ANSA) - PALERMO, 26 MAG - "E' una laurea che ha un valore grandissimo per me, ma in realtà ha un doppio valore, perché non solo sono la prima donna, e non voglio essere l'ultima, a ricevere questo riconoscimento dall'Università di Palermo, ma sono il primo medico veterinario in Italia che riceve la laurea in medicina e chirurgia. Questo è un cambio di paradigma, quindi ringrazio l'Università di Palermo perché ci ha visto lungo".

L'ha detto a Palermo la virologa Ilaria Capua.

Capua, la prossima settimana, ritornerà nel capoluogo siciliano per la cerimonia di consegna della laurea honoris causa. (ANSA).