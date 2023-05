Aeroporti: Volotea, al via domani nuova rotta Catania-Nantes

(ANSA) - CATANIA, 25 MAG - Al via domani dall'aeroporto di Catania la nuova rotta esclusiva della compagnia aerea low cost Volotea in partenza verso Nantes. Con questo collegamento, disponibile ogni lunedì e venerdì, diventano nove le destinazioni del vettore raggiungibili dallo scalo catanese, sei in Italia e 3 all'estero.

Grazie al nuovo volo Volotea rafforza ulteriormente l'asse turistico Catania-Francia. Il vettore aggiunge infatti alle già esistenti rotte per Lourdes e Tolosa anche Nantes, la porta d'accesso per la Bretagna e per l'isola di Mont Saint-Michel, oltre a essere situata a poca distanza dai castelli della Loira.

Questa nuova destinazione contribuisce a rafforzare la connettivtà tra due Paesi in cui il vettore vanta già una presenza importante, e con questo nuovo collegamento punta ad offrire ancora più mobilità ai viaggiatori.

"Siamo molto contenti - ha commentato Valeria Rebasti, International Market Director di Volotea - di poter inaugurare il volo verso Nantes- Da domani, 26 maggio, con Volotea sarà possibile partire da Catania per raggiungere una città unica che custodisce splendide opere architettoniche e moderne installazioni artistiche I passeggeri siciliani avranno la possibilità di volare comodamente e a prezzi davvero competitivi verso Nantes, per scoprire le particolarità della città d'oltralpe".

"Allo stesso modo i cittadini francesi -. conclude Rebasti - potranno raggiungere la località siciliana e cogliere l'occasione per visitare le meraviglie dell'isola e assaggiare le sue tipiche prelibatezze. L'Italia e la Francia diventano così ancora più vicine, unite da un filo invisibile per chi vuole scoprire le bellezze italiane o francesi" (ANSA).