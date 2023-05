A Trapani la mostra ANSA "l'eredità di Falcone e Borsellino"

(ANSA) - TRAPANI, 22 MAG - È stata inaugurata oggi pomeriggio al palazzo di Giustizia di Trapani la mostra fotografica itinerante realizzata dall'ANSA dal titolo "L'eredità di Falcone e Borsellino". L''iniziativa, che conclude il tour per il trentennale delle stragi mafiose, è promossa dalla sezione di Trapani dell'Associazione nazionale magistrati e dalla Regione Siciliana. Erano presenti il presidente del Tribunale Andrea Genna, l'assessore regionale alla Pubblica istruzione Mimmo Turano, il caporedattore della sede regionale dell'ANSA, Franco Nuccio e Giancarlo Caruso, presidente della sezione Anm.

Presenti anche i rappresentanti delle forze dell'ordine, il procuratore capo Gabriele Paci, il magistrato Alfredo Morvillo ora in pensione, alcuni sindaci del territorio e i rappresentanti del Liceo classico e Scientifico "L. Ximenes".

I pannelli, esposti nel grande atrio a piano terra del Palazzo di giustizia di via XXX Gennaio, corredati da immagini significative, raccontano la vita dei due magistrati. Giovanni Falcone ha lavorato per dieci anni al tribunale di Trapani dal 1967 al 1978 dove ha ricoperto diversi incarichi da giudice istruttore a magistrato di sorveglianza, a giudice civile e fallimentare.

La mostra raccoglie foto di archivio e scatti della vita privata dei magistrati ed è stata ampliata con un ultimo pannello che documenta la cattura del boss Matteo Messina Denaro. L'esposizione, realizzata dieci anni fa dall'ANSA, che è stata visitata da migliaia di studenti e di giovani delle scuole di tutta Italia, esposta alla camera dei Deputati, al Parlamento europeo, all'Ars e nell'aula bunker dell'Ucciardone, resterà a Trapani per una settimana e, grazie all'accordo con la sezione dell'Anm, sarà visitata dagli studenti delle scuole trapanesi.

(ANSA).