Torna anche in Sicilia "Cantine aperte", tanti appuntamenti

Vivere attraverso il vino esperienze emozionanti di scoperta e conoscenza del territorio.

Con questa chiave di lettura prende il via anche in Sicilia l'edizione 2023 di Cantine Aperte, evento del Movimento Turismo del Vino, che si svolgerà nell'ultimo weekend di maggio (sabato 27 e domenica 28).

In programma format enogastronomici, visite guidate, attività naturalistiche, momenti di relax e divertimento, musica live e masterclass. Cantine Aperte, a cui quest'anno hanno aderito oltre una ventina di cantine siciliane associate a Mtv, è uno degli appuntamenti enoturistici più attesi dai winelovers e rappresenta un'occasione per esplorare il mondo e la cultura del vino direttamente nei luoghi di produzione. Per il 2023, inoltre, la manifestazione consolida con maggiore incisività la mission del Movimento Turismo del Vino, che compie 30 anni.

"In questi anni l'interesse verso l'enoturismo ha confermato che il vino è certamente un importante strumento di promozione culturale, fondamentale per lo sviluppo territoriale. - spiega Stefania Busà, presidente del Movimento Turismo del Vino Sicilia - Cantine Aperte, uno dei nostri eventi più apprezzati e conosciuti, racchiude questo andamento positivo e continua a diffondere il valore dell'accoglienza di qualità. Il Movimento Turismo del Vino Sicilia, che registra un aumento delle associate, continua così attraverso questa manifestazione a far conoscere più da vicino l'attività e i prodotti delle cantine aderenti e a offrire un esempio concreto di come si può fare impresa nel rispetto delle tradizioni, della salvaguardia dell'ambiente, del bere consapevole". "Di fronte ai cambiamenti significativi nelle dinamiche sociali ed economiche del settore enoturistico, - conclude Busà - rispondiamo a una domanda sempre più crescente ed eterogenea di visitatori, assicurando esperienze complete e uniche, non solo per la varietà del territorio siciliano, ma anche per la maggiore attenzione e la cura che le cantine del Movimento dedicano ai servizi correlati al vino all'interno delle loro strutture".

