Pinacoteca dedicata a Gianbecchina in ex Monastero a Sambuca

(ANSA) - PALERMO, 15 MAG - Sarà inaugurata giovedì 18 maggio nella sede dell'ex Monastero di Santa Caterina (corso Umberto I, nr 119), a Sambuca di Sicilia - che nel 2016 ha vinto il titolo di Borgo dei Borghi - la Pinacoteca dedicata al Maestro Gianbecchina. A precedere il taglio del nastro una preview al teatro Comunale L'Idea (ore 17.30) con le autorità civili, militari, religiose e il pubblico, dove il figlio Alessandro, la nipote Chiara, il sindaco Leo Ciaccio, insieme ad amici e critici d'arte ricorderanno con testimonianze la figura del pittore.

La nuova galleria d'arte, composta da 11 sale distribuite su tre elevazioni, ospiterà 190 opere realizzate tra il 1924 e il 1996, che il pittore sambucese aveva donato, il 2 agosto 1997, giorno del suo ottantesimo compleanno, al paese che gli ha dato i natali. La Pinacoteca, voluta dall'amministrazione comunale, dopo i lavori di restauro, si presenta al visitatore come uno spazio moderno e accogliente, compresa una sala multimediale (arricchita dalle note musicali di Floriana Franchina), una galleria nata per far conoscere a un pubblico sempre più numeroso, colto, ed esigente la storia artistica, ma anche umana, di uno dei pittori del Novecento che ha meglio raccontato la bellezza della sua terra. Il percorso, scandito da un rigoroso ordine cronologico, restituisce un profilo di Gianbecchina in tutta la sua interezza creativa: dai primi lavori giovanili quando frequentava un gruppo di artisti tra i quali Renato Guttuso, Nino Franchina, Beniamino Joppolo, Pietro Consagra e Carla Accardi al soggiorno Milanese con il gruppo di "Corrente", dai paesaggi pieni di luce e colori al Realismo Lirico e Sociale, dall'Astrattismo materico alla passione amorosa tangibile nelle opere dedicate agli Amanti, al canto di dolore causato dal drammatico terremoto che colpì la valle del Belìce nel 1968. E poi i volti, gli sguardi fieri, di terra e di mare, come le contadine e i contadini del Ciclo del Pane o i pescatori della Mattanza. E per finire il ritorno alla natura con i dipinti della sezione dedicata al Grande Paesaggio.

La Pinacoteca è visitabile dal martedì alla domenica, gli orari: 9/13 - 15.30/19.30. (ANSA).