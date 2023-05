Al via da oggi Congresso nazionale investigatori privati

(ANSA) - PALERMO, 11 MAG - Prende il via da oggi a Giardini Naxos il 66° Congresso Nazionale Federpol che rappresenta un'importante occasione di aggiornamento e confronto per i professionisti del settore investigativo privato. "Avvocato e Investigatore Privato, due professionisti uniti nella ricerca della verita' " e' il titolo scelto per l'evento piu' atteso dai detective italiani, che vedra' protagonisti numerosi relatori che si confronteranno sui principali temi che riguardano la categoria.

Punto di riferimento per gli investigatori privati in Italia, la Federazione nel recente passato ha attivato un accordo per la certificazione universitaria assieme al primo corso di laurea nelle Universita' "Tor Vergata" e Unimercatorum di Roma. Poi, aderendo a Sistema Impresa, ha firmato un nuovo contratto collettivo nazionale per la categoria al Cnel e, a seguito dei numerosi incontri tenuti al Ministero dell'Interno, e' riuscita a ottenere il riconoscimento del tesserino professionale.

"Risultati scaturiti da un percorso difficile, ma altrettanto ricco di soddisfazioni - sottolinea il Presidente Luciano Tommaso Ponzi - ai quali va senz'altro aggiunto l'ambito protocollo di intesa con la Scuola Superiore dell'Avvocatura che presenteremo ufficialmente ai nostri associati nel corso del Comgresso che servirà anche a stilare un bilancio di quanto fatto e tracciare le linee guida sui programmi futuri". (ANSA).