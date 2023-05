Pochi deputati in aula Ars, richiamo di Galvagno

(ANSA) - PALERMO, 10 MAG - Il presidente dell'Ars, Gaetano Galvagno, ha richiamato i parlamentari a esseri presenti in aula prima di sospendere la seduta e convocare la capigruppo.

All'apertura della seduta di questo pomeriggio la maggioranza dei banchi era rimasta vuota, a sala d'Ercole solo una quindicina di deputati ai propri posti. Proprio stamattina Galvagno, facendo il bilancio dei primi sei mesi di legislatura, aveva fornito alla stampa alcuni dati, invitando le commissioni ad accelerare i lavori sui disegni di legge depositati. In aula era presente l'assessore regionale alla Sanità, Giovanna Volo, chiamata a rispondere a interrogazioni e interpellanze. Volo ha chiesto all'aula il rinvio per dare modo al suo dipartimento di riorganizzarsi per le risposte dopo la recente nomina del nuovo dirigente generale Salvatore Iacolino. (ANSA).