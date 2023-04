Gestivano viaggi in Ue per migranti via dall'Italia,25 fermi

La polizia di Catania su delega della direzione distrettuale antimafia etnea ha fermato 25 persone con l'accusa di associazione per delinquere finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. I fermati, per lo più guineani ed ivoriani, sono stati rintracciati in diverse località italiane e sarebbero stati i componenti di una organizzazione straniera, che aveva compiti di gestire i viaggi oltre il confine di migranti provenienti dall'area subsahariana e intenzionati a oltrepassare l'Italia per andare in altri paesi dell'Unione europea.

L'indagine, condotta dalla squadra mobile di Catania, ha preso avvio dalle dichiarazioni di una minorenne che, prelevata da una comunità, è stata messa su un autobus diretto al Nord, dove ad attenderla c'erano alcuni dei suoi aguzzini. "I trafficanti contattavano i migranti direttamente in Africa (Costa d'Avorio, Mali, Marocco, Libia) e lo conducevano, dietro pagamento di oltre mille euro, nel Paese europeo prescelto. Reati gravi, commessi in diversi paesi e caratterizzati dalla transnazionalità", ha detto il direttore centrale anticrimine della polizia, Francesco Messina. Ulteriori dettagli verranno illustrati alle 10.30 al reparto decimo mobile a Catania, alla presenza del direttore centrale anticrimine della polizia, Francesco Messina, e del questore di Catania Vito Calvino.