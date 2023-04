Ragazzi puliscono la lapide di Pio La Torre a Palermo

(ANSA) - PALERMO, 20 APR - Ragazzi e ragazze delle scuole elementari Sunseri e Arculeo e delle medie-superiori Pio La Torre e Kiyohara hanno pulito stamani la lapide in memoria di Pio La Torre, in via Vincenzo Li Muli a Palermo, dove 41 anni fa furono assassinati dalla mafia il dirigente del Pci Pio La Torre e il suo collaboratore Rosario Di Salvo. L'iniziativa è stata organizzata dal Centro Pio La Torre, alla presenza di esponenti delle forze dell'ordine, in vista delle celebrazioni del 28 aprile, giorno dell'antivigilia dell'omicidio. Giunta alla nona edizione, i ragazzi hanno mostrato cartelloni contro la mafia ricordando alcune vittime, come Peppino Impastato, e hanno deposto 41 rose rosse. In apertura due ragazzini hanno raccontato la vicenda di Pio La Torre attraverso un cuntu, tradizionale tecnica di narrazione. "E' importante coinvolgere i ragazzi, il nostro compito è tramandare la memoria", ha detto Vito Lo Monaco, presidente emerito del Centro Pio La Torre, con lui anche la presidente Loredana Introini. (ANSA).