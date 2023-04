Mostra ANSA su Falcone e Borsellino al Tribunale di Marsala

(ANSA) - MARSALA, 17 APR - "Adesso tutti amiamo Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, descrivendoli come magistrati eroici, ma, come spesso accade, in vita non è stato facile il loro percorso. Le critiche sono state tantissime, ma entrambi hanno mantenuto la fiducia nello Stato e nelle istituzioni". Lo ha detto, stamane, il presidente del Tribunale di Marsala, Alessandra Camassa, inaugurando nei locali del Palazzo di Giustizia di Marsala, la mostra fotografica dell'ANSA "L'eredità di Falcone e Borsellino".

Un allestimento dal valore fortemente simbolico, come ha sottolineato Camassa. "Sappiamo che Borsellino ha lavorato qui a Marsala per sei anni - ha ricordato il giudice, che fu uno dei sostituti del procuratore - dando un grandissimo contributo nella lotta alla criminalità organizzata. Come pure Falcone che ha lavorato a Trapani per 12 anni. Ma questa mostra ha un valore particolare, perché descrive non solo il percorso professionale di Falcone e Borsellino, ma anche, grazie ale foto fornite dalle famiglie, la loro storia personale".

La mostra potrà essere visitata fino al 23 aprile. "E' aperta a tutta la cittadinanza - ha sottolineato Camassa - molte scuole si sono già prenotate per venire con le loro scolaresche. E quando non sarò impegnata in udienza sarò io stessa a spiegare agli studenti quello che queste foto descrivono".

Alla cerimonia hanno partecipato, oltre al capo della redazione siciliana dell'ANSA Francesco Nuccio, l'assessore regionale all'Istruzione e Formazione professionale, Mimmo Turano, il sindaco Massimo Grillo, e i vertici degli uffici giudiziari e investigativi. "Attraverso la memoria - ha detto il procuratore Fernando Asaro - si rinnova lo stimolo per svolgere la propria attività". "Questa mostra - ha ricordato l'assessore Turano - nasce con uno spirito didattico. E cioè quello di far conoscere ai ragazzi la nostra storia. Sono certo che per Falcone e Borsellino avere conosciuto bene la provincia di Trapani ha significato conoscere quelle logiche e dinamiche criminali che, poi sono riusciti a combattere e sconfiggere". (ANSA).