Medici dalla Sicilia per curare bimbi cardiopatici in Zambia

(ANSA) - TAORMINA, 31 MAR - Medici del Centro di cardiochirurgia pediatrica del Mediterraneo dell'ospedale Bambino Gesù di Taormina andranno ad operare nello Zambia bambini affetti da cardiopatie congenite, con 200 piccoli pazienti già in lista di attesa. Gli esperti italiani si occuperanno anche della formazione dei medici del reparto di Cardiologia pediatrica del National Heart Hospital di Lusaka, nello Zambia.. E' l'effetto di un gemellaggio tra il Centro di cardiochirurgia pediatrica del Mediterraneo dell'ospedale Bambino Gesù di Taormina e Save a Child's heart, organizzazione internazionale che si occupa di supportare il riordinamento degli ospedali in Africa.

L'accordo è stato siglato a Tel Aviv, sede dell'organizzazione, alla presenza dell'ambasciatore di Israele in Zambia e dell'ambasciatore dello Zambia in Israele, che si sono incontrati con il direttore dell'ospedale di Lukasa, Chabwela Shumba, ed il partner cardiochirurgo pediatrico e presidente dell'Accademia del cuore congenito di Roma e primario del centro di cardiochirurgia pediatrica del Mediterraneo, Sasha Agati.

I medici italiani hanno incontrato il team in Israele e quello della formazione dello Zambia, guidato dal dottor Mudaniso Kunani Ziwa, per discutere e prepararsi al ritorno del dottor Ziwa in Zambia all'inizio di aprile come primo cardiochirurgo pediatrico del suo Paese. (ANSA).