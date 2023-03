Abbandono scolastico, diciotto denunce nel Siracusano

(ANSA) - NOTO, 31 MAR - Agenti di polizia del commissariato di Noto, al termine di un'articolata attività investigativa, hanno denunciato 18 persone per il reato di inosservanza dell'obbligo di istruzione di minorenni. Sulla base di alcune segnalazioni, gli investigatori hanno eseguito approfondimenti nelle scuole primarie di primo grado, riscontrando, per l'anno scolastico in corso, numerose assenze continuate ingiustificate di alcuni minorenni, anche fino a 108 giorni. (ANSA).