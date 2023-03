Minà: Castelbuono ricorda il suo cittadino onorario

(ANSA) - CASTELBUONO, 28 MAR - "Il mio ricordo di Gianni Minà è molto bello e ricco sul piano culturale e umano. Ho avuto la fortuna di dargli la cittadinanza onoraria di Castelbuono nel 2009 e di andare a trovarlo nella sua casa, semplice e piena di ricordi, come tutti sottolineano in queste ore". Così il sindaco di Castelbuono Mario Cicero, primo cittadino anche nel periodo tra il 2009 e il 2017, che conferì la cittadinanza onoraria a Minà per le origini castelbuonesi del nonno paterno del giornalista, morto ieri sera a Roma.

"Parlava con i potenti - ha aggiunto Cicero - ma aveva la semplicità di un uomo che sa vivere, proprio come uno di noi.

Era sempre disponibile ad ascoltare e condividere processi culturali e sociali. Castelbuono porta con sé il bellissimo ricordo di questo suo figlio indiretto di cui siamo fieri".

(ANSA).