Assovini Sicilia al Vinitaly con 47 aziende

(ANSA) - PALERMO, 27 MAR - La Sicilia vitivinicola con la sua qualità produttiva rinnova la partecipazione alla 55esima edizione di Vinitaly, dal 2 al 5 Aprile. Sono quarantasette le aziende che al Padiglione 2 del Salone Internazionale di Verona rappresenteranno la ricchezza e l'unicità del patrimonio enologico siciliano attraverso la collettiva di Assovini Sicilia. L'associazione, nata nel 1998, oggi riunisce 98 aziende e continua a promuovere la biodiversità siciliana valorizzando e supportando il ricambio generazionale in corso.

"Vinitaly si conferma una vetrina internazionale importante per i nostri produttori - afferma Laurent de la Gatinais, presidente di Assovini Sicilia. Le proiezioni per questa edizione parlano di oltre 1000 top buyer selezionati da 68 paesi, +43% rispetto al 2022. Grande attesa per il ritorno dell'Asia, con la Cina in testa. Senza dubbio, la fiera rappresenta il più grande centro b2b del vino italiano e non solo, con più di 4mila aziende in rappresentanza di tutto il made in Italy enologico e da oltre 30 nazioni".

"In un solo anno - aggiunge il presidente -, nonostante la crisi energetica, il post-covid, il conflitto in Ucraina, le adesioni ad Assovini Sicilia sono cresciute del 10%, segno che il nostro associazionismo, la sinergia e il fare sistema si rivelano vincenti per tutti".

Non solo qualità vinicola, biodiversità e resilienza, Assovini Sicilia si fa portavoce di un ricambio generazionale in corso attraverso la masterclass "Next generation, il nuovo volto dell'Isola", condotta da Francesco Pensovecchio, direttore di Wine in Sicily. "Una nuova generazione è pronta al passaggio del testimone. Sono giovani intraprendenti, dinamici, spesso con esperienze fuori dalla Sicilia, che all'eredità formativa delle generazioni passate uniscono le novità dei tempi attuali. Il ricambio generazionale nelle aziende degli associati non può che essere arricchimento di valori e competenze"- conclude de la Gatinais. (ANSA).