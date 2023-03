Pallanuoto: A1; Telimar Palermo-Nuoto Catania 14-5

(ANSA) - PALERMO, 25 MAR - Vittoria del Telimar Palermo nel derby contro la Nuoto Catania per 14-5 alla piscina comunale di viale del Fante. Il successo permette ai palermitani di mantenere il quarto posto, tenendo a distanza di sicurezza la Pallanuoto Trieste prossima avversaria nel turno infrasettimanale che si disputerà mercoledì alle 19,30 a Trieste.

A passare per primi in vantaggio nel derby valido per la ventunesima giornata del campionato di Serie A1 sono gli ospiti con Riccardo Torrisi, ma la reazione dei padroni di casa non si fa attendere ed è veemente con il Telimar che passa a condurre rimanendo sempre avanti e non permettendo ai cugini di rifarsi sotto. In evidenza per i palermitani Davide Occhione e Max Irving autori di una tripletta a testa.

"Il pressing forte degli avversari ci ha fatto iniziare in modo contratto - ha commentato l'allenatore del Telimar Gu Baldineti - Ma ci siamo subito sciolti e abbiamo creato molte occasioni. Il risultato va oltre le aspettative. Quello che ho visto con particolare attenzione è che abbiamo lavorato bene in ripartenza. Ci aspetta, adesso, una dura settimana. Non mi preoccupa tanto la trasferta di Trieste perché so che faremo un partitone, ma torneremo giovedì a Palermo e avremo pochissimo tempo per preparare al meglio la sfida col Salerno. L'unico rammarico che ho è per i due punti persi con la Deakker: ora avremmo già matematicamente il quinto posto. Ma l'Europa la conquisteremo in vasca nelle ultime sfide che ci rimangono".

"Il risultato finale ci penalizza troppo - ha detto invece l'allenatore della Pallanuoto Catania Giuseppe Dato, espulso nel corso della partita per proteste - e lo dico al netto del valore indiscusso del Telimar. Ho visto una squadra, la mia, che fino al 6-3 provava ad imporsi, poi tra espulsioni, falli e il valore degli avversari gli ultimi due tempi abbiamo un po' mollato".

Gli etnei mercoledì saranno impegnati in casa contro la Deakker Bologna alle 15. (ANSA).