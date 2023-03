Al via corso di Danza Movimento Naturale a Palermo

(ANSA) - PALERMO, 22 MAR - Ha viaggiato in tutto il mondo, la Danza Movimento Naturale. Soprattutto in Europa, dove è ormai considerata a tutti gli effetti una buona pratica. Si stanno muovendo anche danzatori professionisti dal Messico e dal Canada per arrivare a Palermo e fare un periodo di formazione gratuita sul metodo Dmn, messo a punto dal coreografo Giovanni Zappulla.

Con la possibilità, a fine percorso, di essere inseriti nel prossimo spettacolo della compagnia. Si tratta di una fase ulteriore del progetto europeo In.To.Da.Te, (Innovative Tool for Dance Teachers), di cui la compagnia palermitana Zappulla Dmn è capofila, e che si focalizza sulle buone pratiche nella trasmissione e nell'apprendimento della danza.

Attraverso una fitta rete europea di partner e di eventi collegati al progetto - workshop, residenze, festival, spettacoli - il metodo Dmn verrà approfondito anche nel capoluogo siciliano, dove è nato e ha mosso i primi passi. La formazione avrà luogo dall'8 al 21 maggio ai Cantieri Culturali alla Zisa e sarà tenuta dal coreografo Giovanni Zappulla con il contributo delle danzatrici Annachiara Trigili e Roberta D'Ignoti e del musicista Giuseppe Rizzo. Verranno approfonditi aspetti fondamentali del metodo Dmn, come la sua storia, le discipline orientali Qigong, Taijiquan, che ne sono parte integrante, analisi del movimento ed elementi della medicina tradizionale cinese. "Da quando è nata, la Danza Movimento Naturale non ha smesso di viaggiare. Oggi è possibile formarsi anche in Sicilia e gratuitamente, grazie al progetto In.To.Da.Te. I partecipanti - dice Zappulla - avranno l'opportunità di scoprire un metodo che dà grande libertà espressiva perché genera benessere psicofisico".

È possibile richiedere informazioni o inviare la propria adesione completa di curriculum entro il 29 aprile all'indirizzo info@lespacepalermo.it (ANSA).