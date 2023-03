Ucciso da un suo connazionale nel ragusano, omicida confessa

(ANSA) - SCOGLITTI, 21 MAR - Omicidio ieri sera a Scoglitti.

Un uomo, di nazionalità romena, è stato picchiato e ucciso da un suo connazionale, nelle campagne attorno a Scoglitti, frazione balneare di Vittoria nel Ragusano, dove si trovano numerose aziende agricole. I due uomini avrebbero litigato. Il delitto al termine di un violento alterco. L'omicida, che è stato fermato, ha confessato. Il fermo, eseguito dai carabinieri del comando provinciale di Ragusa, è stato emesso dalla Procura nell'ambito dell'uccisione di Vasile Romasc, di 43 anni. L'indagato, che ha confessato, è il suo connazionale Dumitru Dolhoniuc, di 45, che è accusato di omicidio ed è stato trasferito in carcere. Il delitto, come ricostruito da militari dell'Arma, è stato commesso in un'abitazione di campagna occupata da cinque coinquilini, tutti romeni, e sarebbe avvenuto al culmine di un litigio scaturito per futili motivi legati alle faccende domestiche e all'approvvigionamento di beni alimentari tra i duedi loro. Il 45enne ha confessato subito l'omicidio, affermando di avere aggredito la vittima, colpendola con violenti e ripetuti colpi, a mani nude, alla testa e al corpo, provocandone il decesso. Le persone presenti hanno confermato, sostanzialmente, la versione dei fatti ricostruita dai militari. La Procura ha disposto l'autopsia sul cadavere da parte del medico legale. (ANSA).