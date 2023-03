Risate di gioia Storie di gente di teatro in scena al Biondo

(ANSA) - PALERMO, 20 MAR - Debutta mercoledì 22 marzo, alle ore 21 nella Sala Strehler del Teatro Biondo di Palermo, Risate di gioia - Storie di gente di teatro da un'idea di Elena Bucci, che lo dirige e interpreta insieme a Marco Sgrosso, con il quale ha curato anche la drammaturgia, le scene e i costumi.

Lo spettacolo è prodotto dal Centro Teatrale Bresciano, Emilia Romagna Teatro Ert / Teatro Nazionale, Tpe Teatro Piemonte Europa con la collaborazione artistica de Le belle bandiere. Repliche fino al 26 marzo.

Un viaggio alla scoperta di una moltitudine di uomini e donne di teatro e che, dietro le quinte e sul palcoscenico, hanno trascorso la loro vita.

La notte di Capodanno, in un teatro abbandonato, due attori senza nome e senza successo, innamorati del loro mestiere, rimangono stregati dall'atmosfera di quel luogo. Immaginano di sentire i bisbigli e i sussurri di chi ha calcato quelle tavole prima di loro. Alcune figure appaiono e se ne vanno, altre si soffermano. Artiste e artisti di ieri, una comunità girovaga e vitale dai molti volti: idealisti, cialtroni, coraggiosi, appassionati, capaci di rinnovare la loro arte ad ogni generazione, di aggirare ogni censura, di vincere ogni difficoltà, ci conducono per mano tra camerini e palcoscenici in un viaggio a ritroso tra Ottocento e Novecento.

Sul palcoscenico prende vita quel legame che si instaura da sempre, oltre il tempo e lo spazio, tra il pubblico e la "gente di teatro", talmente forte e autentico da nutrire, replica dopo replica, le radici di un antico patto. (ANSA).