al via laboratorio teatrale con Valeria Patera a Palermo

(ANSA) - PALERMO, 20 MAR - L'Associazione Flavio Beninati di Palermo propone un laboratorio di scrittura teatrale a numero chiuso in 5 incontri, di 3 ore ciascuno, condotto dalla regista teatrale Valeria Patera: 'Il corpo della parola e lo spazio del teatro". Il laboratorio si offre come occasione per chi nutre passione per la scrittura e per il teatro, di intendere quali siano le tecniche e le dinamiche della scrittura drammaturgica che implica lo scrivere non per una pagina ma per il palcoscenico e dunque scrivere per uno o più corpi e per una o più voci. Al termine gli scritti dei partecipanti saranno recitati e raccolti in un podcast professionale di cui ognuno riceverà copia. Le date del laboratorio saranno comprese tra l'11 aprile e il 9 maggio, sempre dalle 17,45 alle 20,45.

Valeria Patera, drammaturga, poeta, regista, attrice e studiosa da tre anni vive a Palermo dove collabora con le maggiori Istituzioni culturali del territorio e in particolare con Unipa. Precedentemente ha vissuto a Roma, Milano e Londra.

Ha studiato recitazione con il Premio Nobel Dario Fo e Franca Rame e si è diplomata in drammaturgia alla Scuola del Piccolo Teatro di Milano e laureata in Filosofia con Carlo Sini presso l'Università degli Studi di Milano, con una tesi sulla scrittura di Samuel Beckett. Ha vinto importanti premi per la drammaturgia e la poesia e firmato spettacoli per i cartelloni di teatri nazionali come il Piccolo Teatro di Milano, Teatro Argentina di Roma, Teatro Vittoria, Teatro Biondo, Teatro Alfieri etc. E' stata pioniere del Teatro-Scienza, portando al grande pubblico le grandi storie della scienza interpretati dai maggiori attori e attrici del panorama nazionale. La sua linea di ricerca si muove verso un contagio tra linguaggi artistici e diversi campi del sapere. Suoi testi sono stati pubblicati da importanti editori e sul sito di Rai Play sono disponibili in forma di podcast. Ha portato suoi spettacoli a Berlino, Londra, Lisbona, Tirana, Valona e Parigi.

Per informazioni e prenotazioni inviare una email a info@flaviobeninati.net o un whatsapp al 3381841088. (ANSA).