Atletica: A Osama Zoghlami il memorial "Joe Petrosino"

(ANSA) - PALERMO, 19 MAR - Osama Zoghlami, tesserato per il gruppo sportivo dell'Aeronautica Militare, si è aggiudicato la prima edizione del Trofeo della legalità Rotary - memorial "Joe Petrosino" che si è corso a Palermo sulla distanza di 10 chilometri. Il corridore, bronzo agli europei di Monaco 2022, ha chiuso la sua gara con il tempo di 29'40" precedendo di quattro secondi sul traguardo di piazza Castelnuovo il gemello Ala Zoghlami delle Fiamme Oro Padova che proprio domenica scorsa si è laureato campione italiano di cross corto.

Oltre settecento i podisti in strada nel centro di Palermo fra partecipanti alla gara e alla passeggiata non competitiva organizzata dall'Asd Sicilia running team. Al terzo posto si è piazzato Luca Ursano dell'Atletica Vomano che ha fermato i cronometri sul tempo di 29'52".

Fra le donne la vittoria è andata a Federica Proietti del Gruppo sportivo Lammari con il tempo di 38'18". Alle sue spalle Chiara Immesi della Sicilia running team che ha fermato i cronometri sul tempo di 39'41". Terza Claudia Licciardi della Palermo H13.30 con il tempo di 40'06". Applausi meritati al traguardo anche per il novantenne Francesco De Trovato, icona del movimento amatoriale siciliano.

"Siamo sempre felici quando corriamo a Palermo - ha detto Osama Zoghlami - per noi sarà una stagione davvero intensa, l'obiettivo mio e di Ala è puntare a battere il record dei 3000 siepi detenuto da Francesco Panetta. Abbiamo lavorato tanto in questi anni e adesso è il momento di raccogliere i frutti di questo lavoro". (ANSA).