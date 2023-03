Pallanuoto: Serie A1; Iren Genova Quinto-Telimar 9-16

(ANSA) - GENOVA, 18 MAR - Vittoria in trasferta per il Telimar Palermo che alle piscina di Albaro batte i padroni di casa dell'Iren Genova Quinto per 16-9 nella ventesima giornata del campionato di Serie A1 di pallanuoto. Il club dell'Addaura ha saputo gestire tutti i momenti della partita portandosi avanti e mantenendo sempre il vantaggio per tutta la durata del match grazie anche ad un'ottima gestione delle situazioni con l'uomo in più e in meno. In evidenza per i palermitani l'italoungherese Alex Giorgetti, ex di turno, autore di cinque gol. La squadra allenata da Gu Baldineti consolida il quarto posto in classifica con 41 punti a sei giornate dal termine della stagione regolare.

"Abbiamo riscattato la sconfitta in Coppa Italia - ha detto Giorgetti - siamo entrati in vasca convinti e aggressivi e la partita è stata tutta in discesa. Abbiamo accumulato molto vantaggio e sul finale ci stava che potessimo calare un po', ma nel complesso, se giochiamo come oggi, siamo pericolosi per chiunque".

"La partita di oggi costituiva un punto di svolta nel nostro campionato - ha aggiunto il tecnico Gu Baldineti - con la vittoria possiamo continuare ad essere protagonisti nella lotta per il quarto posto. La vittoria ci infonde ulteriore coraggio e ci dà una spinta in più per lo sprint finale di stagione".

Soddisfatto anche il presidente del Telimar Marcello Giliberti. "Abbiamo giocato un'eccellente partita - ha detto - cancellando così la brutta prestazione del match di Coppa Italia di 20 giorni fa. Ora subito testa all'ultimo derby di stagione contro i cugini della Nuoto Catania che sono alla ricerca di punti salvezza".

Il derby contro gli etnei si disputerà alla piscina Olimpica comunale di Palermo sabato 25 marzo alle 15. (ANSA).