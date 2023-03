Droga: 500 gr cocaina in laboratorio bar, arrestato titolare

(ANSA) - CAMPOBELLO DI MAZARA, 18 MAR - Un 42enne titolare di un bar a Campobello di Mazara è stato arrestato da carabinieri della compagnia di Castelvetrano per spaccio di sostanze stupefacenti. Durante una perquisizione militari dell'Arma in un laboratorio adiacente l'esercizio hanno trovato trovato oltre mezzo chilo di cocaina. All'indagato sono stati successivamente sequestrati circa 300 grammi di hashish che erano in un ripostiglio della sua abitazione e altri 600 grammi di marijuana in un magazzino. Trovate anche 180 cartucce calibro 357 magnum illegalmente detenute. I carabinieri hanno sequestrato circa 4.500 euro in contanti ritenuti provento dell'attività illecita.

I militari dell'Arma hanno anche provveduto al ritiro cautelativo di 8 fucili, 2 pistole e munizionamento regolarmente detenuto dallo stesso. Dopo l'arresto è stato condotto in carcere. (ANSA).