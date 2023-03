Catania:Lombardo,candidatura Sudano fuori da logica politica

(ANSA) - CATANIA, 18 MAR - "E' una cosa che non mi spiego, fuori dalla logica politica" che, invece, "vuole che si concordi tra partiti" alleati. Così Raffaele Lombardo sulla candidatura a sindaco di Catania di Valeria Sudano, parlamentare nazionale della Lega, ufficializzata ieri da Matteo Salvini. A margine dell'assemblea del Mpa il leader del movimento ha detto per la città è "a disposizione al cento per cento", ma "se devo candidarmi sono pronto a farlo, ma da consigliere di quartiere per un progetto o per una visione della città", mentre per Palazzo degli Elefanti è "bene che via sia invece un giovane vigoroso e forte come candidato sindaco".

"Il nostro esponente e sindaco di Adrano, Fabio Mancuso - aggiunge Lombardo - giovedì scorso ha partecipato ad un incontro per cominciare a parlare di candidati sindaci del centrodestra su Catania ed altre città. Ci si è aggiornati, ma poi, l'indomani, esce la candidatura di un partito. Ma siamo sicuri che è un partito, che è quello della Lega? Io esprimo una valutazione diversa. Penso che bisognerà vedere la prossima settimana -prevede il leader del Mpa- o esplode tutto a seguito della iniziativa di ieri, ma mi auguro sinceramente di no, o il resto del centrodestra si aggrega e a questo punto sarebbe opportuno che qualche candidatura venuta fuori prima del tempo si ritirasse". Secondo Lombardo prima di parlare di candidature occorrerebbe varare "un programma, e noi - osserva - ce lo abbiamo, e lo proporremo, che abbia una visione del futuro della città. Di una grande città del Sud con grandi investimenti, ma anche con la gente che trova lavoro e in cui il disagio venga ridotto al minino, se non eliminato. Su questo - sottolinea il leader del Movimento per l'autonomia - si può costruire un'intesa su chi sarà la persona maggiormente adeguata a poterlo attuare".