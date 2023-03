Urso, Dm Priolo bilancia esigenze industria e occupazione

(ANSA) - ROMA, 17 MAR - "Il decreto firmato oggi con ilministro Pichetto consente il bilanciamento tra esigenze industriali e occupazionali degli stabilimenti Isab di Priolo e la relativa tutela ambientale, risolvendo una questione strategica per l'intera area industriale e quindi per la Sicilia. Così si fa politica industriale". È quanto rileva il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso. "Noi riteniamo la Sicilia fondamentale per lo sviluppo del nostro Paese nella sua proiezione mediterranea - aggiunge Urso in una nota - In tale contesto si inserisce la decisione del governo sul Ponte sullo Stretto, assolutamente strategica, così come quella che dovrebbe essere l'ordinaria amministrazione: mi riferisco alla soluzione per i lavoratori di Almaviva che abbiamo predisposto, così come al rilancio del sito di Termini Imerese per il quale abbiamo convocato il tavolo con la Regione Siciliana per il 4 aprile, al fine di attivare le procedure per l'assegnazione. Abbiamo creato le condizioni per attrarre nuovi investitori, anche internazionali. Ora finalmente si può".

