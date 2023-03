A Palermo un gioco urbano per riscoprire costa Sud

(ANSA) - PALERMO, 17 MAR - Un gioco urbano che porta i partecipanti a scontrarsi, riflettere e superare gli ostacoli disseminati lungo lo spazio pubblico e scoprire il quartiere Settecannoli di Palermo passando per porte chiuse, attraversando buchi, recinzioni e superando cancelli. Ti voglio un bene pubblico è un progetto di residenza artistica di Elisabetta Consonni per l'Ecomuseo Museo Mare Memoria Viva all'interno del progetto Traiettorie Urbane, iniziativa sostenuta dalla Fondazione EOS - Edison Orizzonte Sociale, e dall'impresa sociale Con i Bambini, per promuovere la crescita sociale e il benessere educativo attraverso un'offerta educativa, culturale e sportiva costruita con e per i giovani di età compresa tra gli 11 e i 17 anni che abitano i sei quartieri del capoluogo siciliano. Sabato 25 marzo dalle 15.30 e domenica 26 marzo dalle 11.00 Ti voglio un bene pubblico propone un doppio appuntamento con partenza da via Messina Marine 124, per un'esplorazione dello spazio urbano ludico-performativo in cui i partecipanti, divisi in squadre, dovranno trovare percorsi, soluzioni e idee per uscire dalla trappola iniziale di uno spazio pubblico chiuso riscoprendo la costa Sud palermitana, straordinario litorale pieno di contraddizioni e di ostacoli alla piena accessibilità e vivibilità.

Ti voglio un bene pubblico è promosso Traiettorie Urbane che lavora per la creazione di nuove azioni partecipative e la promozione di nuove forme di protagonismo per i giovani che vivono e abitano nei quartieri Zisa-Noce-Danisinni, e i quartieri Kalsa-Sant'Erasmo-Romagnolo: due assi territoriali interessati da un nuovo percorso di valorizzazione dell'esistente e trasformazione territoriale. È qui che decine di ragazzi e le ragazze dagli 11 ai 17 anni prendono parte a tante iniziative che li rendono responsabili del loro ambiente e del loro modo di abitare, di essere cittadini attivi e consapevoli.

Elisabetta Consonni è un'artista e coreografa. Laureata in Comunicazione con una tesi finale sulla costruzione sociale del corpo nella danza e diplomata al The Place-London, ha poi approfondito la sua ricerca nella performing art vivendo in Olanda (2004-2009) e in Polonia (2013-2015). (ANSA).