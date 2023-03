Danza: successo per Le Corsaire al "Massimo" di Palermo

(ANSA) - PALERMO, 16 MAR - Tra i balletti più impegnativi del repertorio classico, per virtuosismo e tecnica interpretativa, Le corsaire nella versione coreografica di José Carlos Martínez, direttore del Corpo di ballo dell'Opéra di Parigi ha regalato grandi emozioni al pubblico, ai ballerini del Corpo di ballo del Teatro Massimo di Palermo e ai solisti ospiti Maia Makhateli e Jakob Feyferlik, in una serata scandita dagli applausi alla fine di ogni scena. Romanticismo e grandi passi di danza sono al centro delle avventure del corsaro greco Conrad che sfida il potere di Seyd Pascià per sottrarre al suo harem la bella schiava Medora di cui è innamorato, tra magnifiche scenografie e costumi esotici firmati da Francesco Zito con le luci di Jacopo Pantani. Sul podio, la direttrice slovena Mojca Lavrenčič ha diretto l'Orchestra del Teatro Massimo con le musiche di Adolphe Adam, Cesare Pugni, Léo Delibes e Riccardo Drigo.

Una grande vetrina per gli artisti del teatro che si alterneranno in tre cast. Nei ruoli principali del corsaro Conrad e della bella Medora sono impegnati Maia Makhateli e Jakob Feyferlik (il 16 marzo) e i ballerini del Corpo di ballo del Teatro Massimo, Linda Messina e Michele Morelli (17 e 19 marzo), ai quali è stato recentemente assegnato il Premio "Eccellenze della danza", e Carla Mammo Zagarella ed Emilio Barone (18 marzo). Negli altri due ruoli principali sono protagonisti Giorgia Leonardi (15 e 16), Martina Pasinotti (17, 19) e Yuriko Nishihara (18) nel ruolo di Gulnara e in quello di Lankedem Alessandro Casà (15, 16), Diego Mulone (17, 19) e Alessandro Cascioli (18). E ancora per i ruoli di Birbanto e della sua amica, danzeranno Diego Millesimo (15, 16, 19) con Romina Leone (15, 16, 19 ) e Giovanni Traetto (17, 18 ) con Valentina Chiulli (17, 18).

A Palermo, la coreografia è stata rimontata dalla coreografa Agnès Letestu, già acclamata étoile dell'Opéra di Parigi, chiamata insieme a José Carlos Martínez dal direttore del Corpo di ballo del Teatro Massimo Jean-Sébastien Colau.

Repliche giovedì 16 marzo alle 18.30, venerdì 17 alle 18:30, sabato 18 alle 18:30 e domenica 19 alle 17:30. (ANSA).