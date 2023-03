Un chilo e mezzo di cocaina e hashish, arrestato a Palermo

(ANSA) - PALERMO, 15 MAR - Un chilo e mezzo di cocaina, 250 grammi di hashish (che al dettaglio avrebbero fruttato 120 mila euro) e 1200 euro in banconote di piccolo taglio sono stati sequestrati dai carabinieri in un appartamento nella disponibilità di due fratelli nel rione della Vucciria, a Palermo, durante un controllo del Baschi verdi del gruppo pronto impiego, intervenuti insieme al cane Elisir. Trovata anche una macchina conta soldi. Uno dei due fratelli, fermato prima della perquisizione nell'appartamento e in possesso della droga e di 400 euro, è stato arrestato. Il Gip ha disposto gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. (ANSA).