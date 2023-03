Almaviva: fonti, 5 milioni per continuità lavorativa

(ANSA) - ROMA, 15 MAR - Sarebbe pronta la norma prevista per garantire la continuità del servizio per i lavoratori di Almaviva Contact, secondo quanto si apprende da fonti vicine al ministero delle Imprese e del made in Italy. Questa norma prevedrebbe un impegno di 5 milioni di euro per ripristinare il servizio di contact center del numero di emergenza Covid. La disposizione, che permetterà ai dipendenti di lavorare almeno fino al 31 dicembre, sarebbe incardinata in un provvedimento più ampio atteso nei prossimi giorni, al termine dell'istruttoria che riguarda aspetti di competenza di altre amministrazioni. Il provvedimento andrà poi all'esame del Cdm. (ANSA).