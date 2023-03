Migranti: Msf, cellulare a superstiti per chiamare familiari

(ANSA) - POZZALLO, 14 MAR - Un team di Medici senza frontiere ha iniziato un intervento di supporto psicologico nell'hotspot di Pozzallo per i superstiti dell'ultimo naufragio avvenuto nel Mediterraneo. Ieri, nel porto del Ragusano, sono arrivati i 17 sopravvissuti della tragedia del mare che ha causato 30 vittime.

In questo momento, scrive Msf su Twitter, la priorità delle persone sopravvissute, tutte provenienti dal Bangladesh, è "chiamare casa per avvisare i propri familiari dell'accaduto" e per questo Medici senza frontiera ha "messo a disposizione un cellulare". I superstiti del naufragio al largo della Libia erano stati soccorsi dalla nave mercantile 'Froland' e poi trasbordati su una motovedetta della Guardia costiera che li ha condotti a Pozzallo, dove sono sbarcati ieri sera. (ANSA).