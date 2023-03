Incendio in trattoria a Palermo, locale era ancora chiuso

(ANSA) - PALERMO, 13 MAR - Un incendio è divampato nella trattoria "Carpaccio" in via Libertà, al civico 6. I residenti hanno chiamato in numero di emergenza non appena hanno visto il fumo nero uscire dal locale. Il rogo è avvenuto quando il locale era ancora chiuso e dunque, al momento dell'incendio, nessuno era presente nella trattoria. Sono intervenute quattro squadre di pompieri che hanno provveduto a domare le fiamme. Ancora da quantificare i danni provocati dal rogo, le cui cause sono in corso di accertamento. Le fiamme si sarebbero sviluppate dalla cucina della trattoria. La strada è stata chiusa da via Carducci al Politeama, per consentire l'intervento ai vigili del fuoco e la messa in sicurezza. (ANSA).