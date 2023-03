Sant'Agata vista da Manara, è manifesto Etna comics

(ANSA) - PALERMO, 11 MAR - Lo sguardo rivolto al cielo e una bellezza eterea, pura e immortale. Così, avvolta negli abiti rossi e azzurri, come i colori della sua Catania, tra fiori di zagara e riccioli d'oro, il maestro del fumetto mondiale, Milo Manara, ha immaginato e disegnato Sant' Agata, rendendola protagonista del manifesto di Etna Comics, Festival internazionale del fumetto del gioco e della cultura pop, in programma dall'1 al 4 giugno al centro fieristico Le Ciminiere.

Un capolavoro conservato per tre lunghi anni - svelato questa mattina nel corso di una conferenza stampa -, che nel 2020 avrebbe dovuto celebrare la decima edizione del Festival internazionale del fumetto, del gioco e della cultura pop e che invece, a causa della pandemia, è rimasto custodito, come un gioiello prezioso, in attesa di poter essere ammirato non appena quel momento storico fosse stato messo definitivamente alle spalle.

«Nel 2023 - ha detto il direttore di Etna Comics, Antonio Mannino, che ha presentato il manifesto insieme al suo vice, Gianluca Impegnoso, e ai membri dello staff - completiamo il ciclo dedicato ai miti e alle leggende della tradizione catanese, consacrando il nostro manifesto ad Agata, simbolo per eccellenza di Catania. La fanciulla dalla bellezza mozzafiato che, con la sua innocenza e purezza, racconta da secoli la storia della nostra città».

«Bellezza eterea e dolcemente fiera - commenta il maestro Manara nel descrivere Agata -, fulgida stella tra cielo e mare».

