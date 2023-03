Messina Denaro: pg Patti, credo nominerà proprio difensore

"Credo che Messina Denaro nominerà un altro difensore di fiducia, non penso che un processo di questo genere possa andare in discussione con un difensore d'ufficio. Almeno è quello che io auspico". Lo ha dichiarato il procuratore generale di Caltanissetta Antonino Patti, al termine dell'udienza del processo a Matteo Messina Denaro, imputato come mandante delle stragi del '92.

"Il nostro desiderio - continua il procuratore generale - è che il processo si definisca in tempi ragionevoli, e teniamo presente che la nomina di un nuovo difensore di fiducia comporterà dei termini a difesa che, stante la complessità del processo, sarebbe irragionevole non concedere. Quindi sicuramente qualche settimana ancora sarà necessaria". Sulla rinuncia del mandato da parte dell'avvocato Lorenza Guttadauro, Patti ha detto: "Perché abbia rinunciato alla difesa non lo so, sappiamo tutti che ha avuto dei problemi familiari per l'arresto della madre". Il riferimento è all'arresto di Rosalia Messina Denaro, sorella del boss.

"Se ci mettiamo nella posizione di questa persona - aggiunge - credo si tratti di una situazione insostenibile per avere la serenità e la professionalità di tuffarsi a capofitto nello studio di un processo che è estremamente complicato. Quindi era abbastanza prevedibile, in base alle vicissitudini familiari e personali che ci potesse essere questo epilogo