Conservatorio Palermo inaugura stagione concertistica

(ANSA) - PALERMO, 06 MAR - La nuova Stagione del Conservatorio Scarlatti di Palermo si inaugura domani, 7 marzo alle 21,00 al Teatro Massimo con un programma di musica del 900.

L'Orchestra del Conservatorio, diretta da Antonino Fogliani, eseguirà brani di due autori viventi: "Light Symphony" di Giuseppe Crapisi, il Concerto per pianoforte e orchestra di Emanuele Casale, solista Alberto Ferro e "Rendering" di Luciano Berio, un restauro, una ricostruzione della X sinfonia di Franz Schubert, in realtà mai scritta e fissata su pochi appunti, qualche settimana prima di morire. Sulla doppia natura del Conservatorio ha posto l'accento il presidente Giovanni Angileri. "Accanto alla linea didattica- ha spiegato- c'è la stagione delle attività artistiche, fondamentali per la visibilità dei docenti e degli allievi. La stagione concertistica è anche una palestra per gli artisti e il loro talento".

La Stagione del 2023 inizierà ad aprile e andrà avanti fino al prossimo dicembre e propone un gran numero di concerti che spaziano dalla musica antica alla contemporanea, dal jazz alla sinfonica e alla musica da camera in una serie di appuntamenti coordinati da Marzia Manno e Diego Obiso. Il direttore Daniele Ficola ha ricordato che "con la riforma il Conservatorio non è più solo un'istituzione didattica, ma anche un polo di produzione artistica e questo ci consente di avere una forte presenza nel territorio, collaborazioni con l'Accademia di Belle Arti, e i tanti spazi che ospiteranno i nostri concerti, frutto di una capillare intesa con le maggiori istituzioni cittadine.

Dall'Oratorio di Santa Cita all'atrio della caserma Cangialosi, da Palazzo Mirto all'Abatellis".+ Tra gli appuntamenti la "Petite messe solennelle" di Rossini il 4 aprile alla Chiesa di Santa Caterina, lo "Stabat Mater" di Boccherini il 15 maggio a Santa Cita e la Messa in La maggiore di Franck all'Abbazia di San Martino delle Scale per il Festival organistico. E infine alcune Master Class, fondamentali per la crescita degli allievi. (ANSA).