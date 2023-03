Vecchio lido 'riemerge' dopo mareggiata,sequestrata spiaggia

(ANSA) - RIPOSTO, 04 MAR - Militari del nucleo di Polizia ambientale della Guardia costiera di Riposto hanno sequestrato una spiaggia a Fondachello, nel Catanese, per occupazione di pubblico demanio marittimo e abbandono di rifiuti speciali.

Nell'area, grande circa 2.000 metri quadrati, erano stati trovati strutture e materiali di vario genere verosimilmente riconducibili ad un preesistente stabilimento balneare che sono affiorati per le violente mareggiate abbattutesi sul versante ionico nei giorni precedenti e fino a quel momento interrati sotto l'arenile, in evidente stato di abbandono. Indagini sono in corso per individuare eventuali responsabili. (ANSA).