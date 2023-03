Autonomia: Moro, fare compagnia aerea di Sardegna e Sicilia

(ANSA) - PALERMO, 04 MAR - "Sardegna e Sicilia dovrebbero far nascere una compagnia aerea che metta in connessione tutte le le isole italiane fra di loro e con il Continente". Lo ha detto Antonio Moro, assessore ai Trasporti della Sardegna, intervenuto nell'incontro a Palermo su autonomia e insularità organizzato da Innovazione per l'Italia, in collaborazione con Fondazione Sicilia e patrocinato dalla Regione Siciliana.

"Nei giorni in cui si ridefiniscono i poteri delle Regioni con l'autonomia differenziata, serve - ha aggiunto - dare una risposta credibile alla nostra comunità e un segnale di grandissima innovazione con la nascita di un fronte comune tra Sardegna e Sicilia, che metta al centro le necessità delle due isole, a cominciare dai trasporti, con la nascita di una compagnia aerea delle isole. Il punto fondamentale non è soltanto l'insularità, ma anche il vivere civile delle comunità isolane". Per Moro: "Bisogna ricollegarsi ai sistemi vincenti delle Baleari, della Corsica, e cogliere la straordinaria occasione che sarà data dalla presidenza spagnola nel parlamento europeo, perché le Baleari sono all'interno della Catalogna. E nella trattativa interna con lo stato spagnolo, la Catalogna pesa". (ANSA).