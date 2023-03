Mostre: Omar Hassan, l'arte che sperimenta gesti e azione

(ANSA) - PALERMO, 03 MAR - Tra il classico e il contemporaneo: in questo spazio trova la sua ragione l'arte di Omar Hassan che il 24 marzo approderà a Palermo con "Punctum", una mostra di sette opere "site-specific" promossa dalla Fondazione Federico II. Omar Hassan è nato a Milano da una madre italiana e cattolica e da un padre egiziano e musulmano. È quindi cresciuto in mezzo a due culture differenti. Non poteva esserci per le sue opere un posto più adatto del Palazzo Reale, il luogo simbolo della integrazione tra culture e civiltà.

Gli ambiti di espressione di Omar Hassan sono legati a "temi" contraddistinti da sperimentalismo sul colore e sul gesto: il pugno nella serie Breaking Through lo ha reso celebre nel mondo come artista-boxeur. Il concetto e l'azione sono alla base di ogni suo tratto artistico. Hassan pone alla base della sua ricerca gesti pittorici in grado di esprimere energia, vitalità e azione.

In questa direzione si pone la "Mappa di Palermo", composta da migliaia di "singoli": sono 8928 piccoli tappi di bombolette dipinti a mano uno a uno. Con un approccio antigerarchico, Omar Hassan ha sviluppato un'attenzione particolare per il tema dei luoghi, da intendere come veri e propri centri di aggregazione.

"Palermo" è una delle sette opere "site-specific" della mostra, che resterà aperta fino all'1 ottobre, realizzate da Omar Hassan per Punctum: tra queste "Pax", una scultura che raffigura una reinterpretazione della Nike di Samotracia, generatrice di pace.

"La mostra - dice Pattrizia Monterosso direttore della Fondazione Federico II - nasce da un dialogo tra Omar e la Fondazione che rifiuta le mostre pre-confezionate. Hassan è un esempio di tolleranza e rappresentazione d'arte nel vero senso della parola e in quanto tale si integra perfettamente con l'anima di questo palazzo, laboratorio ben riuscito della storia, creando una connessione tra passato e futuro". (ANSA).