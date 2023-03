Giornata fauna selvatica, a Ficuzza 2400 esemplari in un anno

(ANSA) - PALERMO, 03 MAR - Sono oltre 2.400 tra mammiferi del bosco, volatili ed esemplari rari che approdano o vengono segnalati ogni anno al Centro regionale di recupero della fauna selvatica a Ficuzza (Crrfs-Lipu), in provincia di Palermo. In occasione dell'odierna Giornata mondiale Onu della fauna selvatica, il Centro, che dipende dall'assessorato regionale per l'Agricoltura, diffonde i dati dell'ultimo anno della sua attività.

"Siamo orgogliosi - afferma l'assessore all'Agricoltura Luca Sammartino - e sosteniamo questo Centro che lavora per la riabilitazione della fauna, ma anche per la ricerca e la didattica diffondendo negli utenti il rispetto per la natura e la biodiversità".

Gli animali giungono da tutta la Sicilia. Oltre al centro di Ficuzza, l'unico abilitato al ricovero, sorgono nell'Isola le due sedi di primo soccorso di Cattolica Eraclea e di Messina, mentre a Lampedusa è attivo il centro di recupero e cura delle Tartarughe marine.

Nel 2022 sono stati ricoverati 1.798 animali selvatici appartenenti a 101 specie di cui 1.578 uccelli selvatici (87,4 % del totale) appartenenti a 93 specie, 55 mammiferi (3,2%) appartenenti a 8 specie e 165 rettili (9,4%) appartenenti a 4 specie. Il 45% dei ricoverati è stato curato e rilasciato in natura con successo. Sono 453 i volatili rientranti in specie di grande importanza per l'ecosistema che hanno trovato cura e ospitalità nel centro, tra i quali un'aquila reale, tre falchi della palude, sette falchi pellegrini, un biancone, un gufo reale, tre grifoni, un nibbio bruno, un tarabuso, cinque tortore selvatiche. Sono stati inoltre curati, nutriti e rimessi in libertà 55 mammiferi tra cui 22 ricci, 9 volpi, 2 martore, 12 pipistrelli, 5 daini, e una varietà di testuggini, in tutto 165, tra cui 3 esemplari di testuggine greca, 139 di testuggine comune e 20 esemplari di testuggine palustre.

Il centro è stato fondato 28 anni fa e rientra nel patrimonio indisponibile della Regione siciliana. E' diretto da Giovanni Giardina e Laura Silva. E' aperto tutti i giorni dalle 9 alle 20 e sul sito web è attivo un numero per le emergenze. (ANSA).