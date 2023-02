Danza: Bolle al Teatro Antico Taormina, unica data siciliana

(ANSA) - TAORMINA, 27 FEB - Roberto Bolle torna in Sicilia anche in questa estate 2023 e sceglie la splendida cornice del Teatro Antico di Taormina per esibirsi con i suoi Friends provenienti da tutto il mondo per un programma cui lavora personalmente e che mescola, in maniera unica, classico e contemporaneo, per uno spettacolo che è ormai un cult che attira ogni anno migliaia e migliaia di persone. Lo spettacolo Roberto Bolle and Friends sarà al teatro Antico di Taormina il 29 luglio alle 21.15. Essendo un Gala che ogni anno cambia completamente, sono molti coloro che prenotano il loro posto ad ogni data, facendo del "Roberto Bolle and Friends" un appuntamento che è ormai tradizione di bellezza e di arte. La folgorante carriera di Bolle è iniziata giovanissimo dopo il diploma alla Scuola di Ballo del Teatro alla Scala e l'ingresso nella compagnia scaligera, gli inviti nei più importanti teatri del mondo. Conteso come guest star, è diventato protagonista e testimonial ai grandi eventi internazionali, unico di ballerino che riesce a portare al balletto, come nessun altro, grandi folle e trepidanti entusiasmi. (ANSA).