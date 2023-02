Conclusa sull'Etna la raccolta arancia rossa amaro Amara

(ANSA) - PALERMO, 27 FEB - Negli 80 ettari di agrumeti di Contrada San Martino, tra la piana di Catania e le pendici dell'Etna, dove sorge il quartier generale di Amaro Amara la raccolta dell'Arancia Rossa di Sicilia Igp si avvia alla chiusura. Dalle scorze di questo prezioso frutto si produce il liquore, che porta in giro per il mondo i sapori e i profumi degli agrumi di Sicilia. La crescita dell'export nel 2022 è pari al 30% del fatturato complessivo, raggiungendo mercati come Thailandia, Giappone e Colombia. I paesi serviti sono 20: oltre all'Italia i principali mercati sono gli Stati Uniti e il Canada, seguiti da Cina e Australia, mentre in Europa le vendite si concentrano in Germania, Svizzera, Belgio e Austria. "Per noi il lavoro che svolgiamo in campo è fondamentale e determinante per il successo del nostro prodotto - racconta Edoardo Strano, fondatore e ideatore del brand Amara - Da quattro generazioni produciamo e commercializziamo Arancia Rossa di Sicilia Igp e siamo visceralmente legati a tutte le attività stagionali e agricole, il momento del raccolto per noi è un festa che si ripete anno dopo anno. Immediatamente dopo la raccolta parte la fase di infusione della scorza di arancia che rilascia tutta la sua aromaticità e dona ad Amara il suo sapore inconfondibile".

La raccolta dell'Arancia Rossa di Sicilia Igp di Rossa Sicily si è aperta con il taglio del Tarocco Nocellare, una delle varietà più precoci, seguito dal Tarocco Gallo la cui raccolta si concluderà nel mese di marzo e dalla varietà tardiva del Tarocco Meli che chiude la stagione di raccolta.

"Ad oggi la quantità registrata si attesta a livelli più bassi dell'anno precedente, ma la qualità del frutto è straordinaria - spiega Liborio D'Alessandro agronomo di Rossa Sicily - Abbiamo raccolto splendidi frutti con polpa e buccia dal valore molto alto in antociani e polifenoli, che il forte freddo delle ultime settimane e la conseguente escursione termica hanno contribuito ad aumentare". Amara fa parte del Consorzio arancia Rossa di Sicilia Igp, dove attualmente risultano iscritti più di 400 produttori, 62 confezionatori e 3 intermediari. Complessivamente gli ettari registrati al consorzio sono 6000. (ANSA).