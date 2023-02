Tariffe agevolate per gli emigrati, proposta isole minori

(ANSA) - LIPARI, 25 FEB - Impegno unanime a trovare una soluzione e criteri comuni che garantiscano agli emigrati e agli altri isolani, non più residenti, tariffe agevolate sui mezzi di trasporto diretti verso le isole minori, a carico della Regione o dei Comuni. E' uno degli argomenti trattati nella riunione dei sindaci degli arcipelaghi siciliani, tenutasi a Lampedusa. All'ordine del giorno anche l'ufficio unico delle isole minori e l'approvazione della convenzione per la gestione delle risorse Fesr. Per quanto concerne la sanità si è deciso di chiedere all'assessore regionale alla Salute, la riattivazione del tavolo tecnico delle isole minori che non si riunisce da tre anni.

Altri argomenti trattati sono stati la limitazione allo sbarco delle auto in estate e, su proposta del Comune di Lipari, l'iniziativa per la costituzione dell'associazione "Isole del confino" per curarne la memoria, sia come monito, sia come valore nazionale. (ANSA).