Rogo in impianto Isab Priolo, lavoratore ferito in ospedale

(ANSA) - SIRACUSA, 25 FEB - Un lavoratore è rimasto ferito per l'incendio di ieri sera nell'impianto 1000 della raffineria Isab Sud, nella zona industriale di Siracusa. I vigili del fuoco di Priolo sono intervenuti e insieme alle squadre aziendali hanno spento il rogo e messo in sicurezza l'impianto. Il lavoratore è stato trasportato nel pronto soccorso dell'ospedale Umberto I. I medici, per le ustioni riportate dall'uomo, hanno deciso il trasferimento con l'elisoccorso al Cannizzaro di Catania.

I vigili del fuoco hanno effettuato dei rilievi per cercare di capire le cause dell'incendio. (ANSA).