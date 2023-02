A Palermo ramo ficus inclinato, per esperto rischio schianto

(ANSA) - PALERMO, 25 FEB - Il ramo di un imponente ficus di Villino Favaloro, a Palermo, nella centrale piazza Virgilio, che sovrasta il marciapiede e la sede stradale, è talmente inclinato da rischiare, per il proprio peso, di spezzarsi. A segnalare il pericolo è l'agronomo Fabio Macaluso.

"Il peso eccessivo delle fronde e l'angolo d'inclinazione che supera i 45 gradi rappresentano un rischio per la pubblica incolumità. La branca in questione, con assoluta certezza, si può classificare a rischio di 'schianto improvviso'".

L'agronomo segnala anche che i ferri della recinzione del Villino sono stati inglobati dal grosso ramo durante la sua crescita e questo "provoca un ulteriore rischio per la tenuta della branca, soggetta a essere attaccata da funghi e batteri e dunque resa più fragile". (ANSA).