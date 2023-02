Sicilia: isole minori e trasporti,Regione avvia negoziazione

(ANSA) - LIPARI, 22 FEB - La Regione siciliana avvierà una procedura negoziale con Caronte&Tourist isole minori per continuare a garantire i collegamenti marittimi in traghetto con le sue isole minori. La procedura è finalizzata "all'estensione del periodo di proroga tecnica per mesi 7 con decorrenza primo marzo".

Lo prevede un decreto firmato dal dirigente generale del Dipartimento mobilità, Salvatore Lizzio e dalla dirigente del Servizio, Dora Piazza.

A fine mese scadrà, infatti, la proroga concessa dalla Regione, a settembre 2022, dopo che la commissione di gara aveva giudicato "non ammissibili le offerte tecniche" presentate da Caronte&Tourist isole minori Nell'attesa di una nuova gara, vista la necessità di "assicurare la continuità del servizio nel periodo di alta stagione" e "non arrecare danno all'economia delle isole", la Regione ha fatto scattare la procedura negoziale per allungare di sette mesi la durata dei contratti "nel rispetto delle disposizioni e dei valori economici già in atto, comprensivi dei relativi adeguamenti Istat" (ANSA).