Presidente Cesi incontra Cracolici, 'resistere alle mafie'

(ANSA) - PALERMO, 22 FEB - "L'intento è di raccordarci, progettare e mettere a sistema delle iniziative che promuovano la coesione sociale, che rafforzino il territorio, perché si diventi più resistenti a qualunque tipo di mafia e di criminalità che soffocano la società e la democrazia". Così mons. Antonino Raspanti, presidente della Conferenza episcopale siciliana, dopo l'incontro con Antonello Cracolici, presidente della Commissione regionale antimafia nella sede della Cesi, a Palermo.

L'appuntamento, si legge in una nota, si "inserisce nel solco degli incontri istituzionali di dialogo e confronto voluti dalla Conferenza episcopale siciliana con gli esponenti del Governo e dell'Ars per interagire e costruire relazioni che abbiano come obiettivo il bene comune, raggiungibile attraverso la condivisione di idee e di responsabilità".

Nel commentare l'incontro con mons. Raspanti, l'onorevole Cracolici ha parlato di "iniziative che possano rafforzare in Sicilia il sistema delle agenzie educative e per promuovere l'antimafia sociale". "Il contrasto alle mafie - ha aggiunto -ha bisogno di un'infrastruttura sociale solida e condivisa che sia sistemica e non episodica, per rafforzare l'impegno contro le mafie". (ANSA).