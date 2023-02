S'inaugura a Palermo la "Casa delle farfalle"

(ANSA) - PALERMO, 20 FEB - La "Casa delle Farfalle" aprirà le sue porte mercoledì prossimo, alle 10, nel parco di Villa Filippina a Palermo, fino al 22 giugno. Natura e colori, curiosità e bellezza sono alla base di questo percorso educativo, divertente e sorprendente grazie alla multimedialità interattiva che è un'esperienza preziosa per bambini e adulti.

Centinaia di farfalle voleranno regalando emozioni a tutti i visitatori. La "Casa delle Farfalle", aperta tutti i giorni dalle 9 alle 18 e nei festivi dalle 10 alle 18, è unica nel suo genere, un giardino d'inverno in cui perdersi osservando la bellezza delle farfalle dai mille colori che volano dentro una serra tropicale. Un microcosmo, che racchiude un ecosistema straordinario, dentro cui i visitatori possono ammirare diverse specie, tra cui alcune rare e particolari, provenienti da tutto il mondo. La "Casa delle Farfalle" è anche un'esperienza didattica per gli studenti: ogni anno, infatti, centinaia di studenti visitano la struttura per apprendere in modo interattivo e divertente la loro biologia, il loro ciclo di vita, passando da baco a crisalide e dunque a farfalla, e il loro importante ruolo nell'ecosistema. Gli esperti naturalisti, a disposizione durante la visita, forniscono spiegazioni scientifiche sul ciclo di vita delle farfalle, sulla loro riproduzione, sul loro habitat e su molte altre curiosità. "La Casa delle Farfalle è un'esperienza immersiva nella bellezza della natura - spiega il giornalista Enzo Scarso, promotore dell'evento - che permette di avvicinarsi al mondo delle farfalle in un ambiente protetto e controllato, senza doversi allontanare troppo dalle città. Siamo entusiasti di offrire anche quest'anno un doppio appuntamento a Palermo e a Siracusa per permettere a più persone di avvicinarsi alla natura in modo divertente e istruttivo. La serra tropicale - aggiunge - è stata progettata per offrire una visita emozionante. Inoltre, per gli studenti, la Casa delle Farfalle è un'occasione unica per imparare attraverso la bellezza delle farfalle, molte nozioni dal punto di vista naturalistico". Oltre a Palermo, la "Casa delle farfalle" è a Siracusa nel Giardino dell'Artemision in piazza Duomo a Ortigia. (ANSA).