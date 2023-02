Taobuk Awards a Ernaux, Nafisi e Oates

(ANSA) - TAORMINA, 10 FEB - Il Nobel 2022 Annie Ernaux, l'raniana Azar Nafisi e la statunitense Carol Oates per la Letteratura francese e il saggista e divulgatore nordamericano David Quammen per la Scienza riceveranno i Taobuk Awards il prossimo 17 giugno a Taormina, durante la XIII edizione di Taobuk Festival - See Sicily (15-19 giugno), nel corso dell'ormai tradizionale serata di gala che il festival organizza nel Teatro Antico e che sarà trasmessa da Rai Uno.

La kermesse, ideata e diretta da Antonella Ferrara e realizzata con il sostegno della Regione Siciliana - Assessorato del Turismo, Sport e Spettacolo e con il contributo di Assessorato regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, Parco Archeologico Naxos Taormina, Fondazione Taormina Arte Sicilia, Comune di Taormina, Università degli Studi di Messina, Università degli Studi di Catania, sarà dedicata al tema 'Le Libertà', quelle riconosciute e soprattutto quelle negate, in una mappatura spazio-temporale le cui coordinate saranno tracciate dai più autorevoli scrittori, intellettuali, filosofi e artisti, provenienti da ogni parte del mondo.

"Taobuk è divenuto un evento culturale di portata mondiale - afferma il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani - e il governo regionale lo sostiene con convinzione. La manifestazione è sempre più un esempio di come la nostra Isola riesca a essere protagonista a livello internazionale grazie alle capacità intellettuali e organizzative che esprime e alle bellezze del suo patrimonio monumentale e paesaggistico, in questo caso incarnate da Taormina. Il tema di quest'anno, 'Le libertà', è di estrema attualità e ci ricorda quanto siano importanti i valori sanciti dalla Costituzione italiana.

Principi che, tra diritti e doveri, sono alla base della nostra cultura e ispirano anche l'azione dell'Amministrazione regionale". (ANSA).