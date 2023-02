Sicilia: stop aumento Istat indennità deputati, ipotesi odg

(ANSA) - PALERMO, 09 FEB - Un ordine del giorno per chiedere di "sterilizzare" l'aumento delle indennità dei 70 parlamentari regionali, che è scattato per l'adeguamento Istat al costo della vita in applicazione della legge del 2014 approvata nell'ambito della spending review all'epoca del governo Monti. E' l'dea, apprende l'ANSA, che sta circolando in queste ore a Palazzo dei Normanni. Da Roma sarebbe arrivato l'input ad alcuni deputati di FdI di portare avanti l'odg all'Ars ma al momento questa ipotesi sarebbe stata accolta con freddezza. Sono in corso colloqui, lo scenario è aperto.

Due giorni fa, l'Assemblea siciliana ha approvato il bilancio interno: c'è una maggiore spesa di 750 mila euro per le casse del Palazzo alla voce indennità dei parlamentari. La spesa per quest'anno passa da 10,4 a 11,2 milioni di euro. Con l'adeguamento Istat ognuno dei 70 deputati riceverà 890 euro in più al mese. (ANSA).