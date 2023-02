Dipendente Ars indagato, sospensione stipendio per un anno

(ANSA) - PALERMO, 07 FEB - Sospensione dello stipendio per un anno a Giuseppe Mirici Cappa, l'operatore tecnico dell'Ars indagato dalla Procura di Palermo per tentata induzione indebita a dare o promettere utilità dopo la denuncia ai carabinieri dell'imprenditore che gestisce il servizio di ristorazione alla buvette. Il provvedimento dell'amministrazione dell'Assemblea regionale siciliana fa seguito all'ordinanza del gip di applicazione della misura cautelare a carico di Mirici Cappa del divieto di dimora per un anno nel territorio della provincia di Palermo e alla sospensione dal pubblico ufficio sempre per un anno.

Mirici Cappa è stato denunciato dall'imprenditore che gestisce il servizio di ristorazione nella buvette dell'Assemblea, dopo una lite nel parcheggio di Palazzo dei Normanni, avvenuta alla fine del 2021. Subito dopo quella lite, il dirigente dell'ufficio Affari legali dell'Ars, Ruggero Moretti, convocò il dipendente e l'imprenditore per avere delle spiegazioni da entrambi. Qualche giorno dopo, la segreteria generale dell'Ars ricevette copia della denuncia presentata ai carabinieri dall'imprenditore nei confronti dell'operatore tecnico. A quel punto la segreteria generale dispose una indagine interna, conclusa con la rimozione all'inizio del 2022 del dipendente dall'ufficio tecnico tramite il quale aveva rapporti con i fornitori e dal ruolo di responsabile del servizio di prevenzione e protezione (Rspp). (ANSA).